Powers fysiske butikker opplevde en kundevekst på 17 prosent tross coronakrisen

– Nettsalget vårt har økt med 32 prosent fra i fjor. Samtidig har antall kunder i butikk økt med 17 prosent, sier norgessjef i Power Anders Nilsen i en melding torsdag.

Den norskeide elektronikkjeden Power, tidligere kjent som Expert, har tidligere gått gjennom konkursfare, gigantiske underskudd og global konkurranse. De siste årene har imidlertid konsernet tjent gode penger.

– Det viser at nettbutikkens vekst støttes av de fysiske butikkene og at de legger grunnlaget for en rekordvekst i alle kanaler. Det er viktig å tenke på at over 80 prosent av volumet vårt faktisk er i de fysiske butikkene, sier Nilsen i meldingen.

Til tross for pandemi og enorm vekst i norsk netthandel, er den fysiske butikken mer aktuell enn noen gang, mener Nilsen.

Power Norge var en av få vinnere innen detaljhandelen i 2019, hvor flere kjeder stengte butikker og mange gikk konkurs.

Ifølge meldingen hadde Power på sin side 500 millioner i vekst under svake detaljhandelsvilkår, og i 2020 skal de gå mot nok et rekordår.

Nedgang i betalinger utenom internett

En rapport fra SSB slår fast at Power ikke står alene om den betydelige økningen i netthandel - men økningen i fysisk handel imponerer.

Ifølge rapporten utførte nordmenn betalinger for 47 milliarder kroner med internasjonale betalingskort mot norske og utenlandske nettsteder i 3. kvartal 2020, fordelt på 128 millioner betalinger. Samtidig gikk bruken av betalingskortene utenom internett ned med 33 prosent fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020.