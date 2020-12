Frykter konkursras hvis julehandelen svikter

SLITER: Ifølge Oslo Handelsstands Forening er det mange i Oslo sentrum som frykter at en dårlig førjulshandel kan ende med konkurs. Her fra Oslo City.

SLITER: Ifølge Oslo Handelsstands Forening er det mange i Oslo sentrum som frykter at en dårlig førjulshandel kan ende med konkurs. Her fra Oslo City. Foto: Iván Kverme

Kjøpesentrene i bykjernene landet rundt hadde 15,2 prosent færre kunder i oktober mot oktober i fjor, skriver Dagens Næringsliv.

Omsetningen for bysentrene falt i samme periode med 3,4 prosent, viser en kartlegging fra Virke. Undersøkelsen omfatter alle norske byer.

– Sentrumsbutikkene er dobbelt rammet. Folk som jobber i sentrum har hjemmekontor. I tillegg er motebransjen sterkt representert i sentrum, og vi ser at det er klær, sko, ur, gull, og kosmetikk som har slitt mest gjennom korona, og fortsetter å gjøre det også nå i førjulstiden, sier Harald J. Andersen, direktør for Virke handel.

Han tror sentrumsbutikkene vil slite med å få tilbake kundene. Administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening, Bjørn Næss, sier det er mange i Oslo sentrum som frykter at en dårlig førjulshandel kan ende med konkurs og peker på at mange av dem har en dårlig likviditet og er avhengig av en god julehandel.

Tallene fra Virke viser at det er går bedre for kjøpesentrene som ligger utenfor sentrum. De hadde et fall i antall besøkende på 3,6 prosent, men omsetningen for henholdsvis bydel-/lokalsentre og regionsentre økte med henholdsvis 8,6 og 6,3 prosent i oktober.

(©NTB)