Odd Reitan styrker laget

Medio november ble det informert om at Reitangruppen fra 1. januar forenkler strukturen fra fem til tre forretningsområder. Fra 1. januar samles all handelsvirksomhet under Reitan Handel AS som vil bestå av konseptselskapene Rema 1000 Norge AS, Rema 1000 Danmark AS, Uno-X Energi AS og Reitan Convenience AS.

- Vi går en spennende tid i møte, sier Odd Reitan.

I den anledning går Annika Sigfrid og Rune Bjerke inn som styremedlemmer mens Monica Ødegaard starter som Chief Operating Officer (COO) i Reitan Handel. Ødegaard har jobbet med handel både nasjonalt og internasjonalt de siste 20 årene, og kommer fra stillingen som administrerende direktør i PA Consulting Norge.

Ole Robert Reitan blir administrerende direktør for Reitan Handel AS. De øvrige forretningsområdene er Reitan Eiendom ledet av Ingolv Høyland og Reitan Kapital ledet av Magnus Reitan.