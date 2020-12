Tirsdag morgen ble det kjent at Konkurransetilsynet varsler til sammen 21 milliarder kroner i gebyrer til Norgesgruppen, Coop og Rema 1000.

− Det er sjokkerende at Konkurransetilsynet kommer med en så alvorlig reaksjon på noe de har vært kjent med hele veien. Det er skuffende at Konkurransetilsynet har avvist bransjens ønske om dialog, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare i en pressemelding.

Norgesgruppen får det største gebyret på 8,7 milliarder kroner, mens Rema 1000 og Coop får et gebyr på henholdsvis 7,3 og 4,8 milliarder kroner.

− Det er helt vanlig at butikker i alle bransjer legger ut prisene sine på nett. Det finnes nettsider som sammenligner priser på tvers av butikker og kjeder. I tillegg tilbyr stadig flere dagligvareaktører netthandel, og har dermed full åpenhet om prisene sine, sier Størksen, og fortsetter:

– Åpenhet om prisene er fremtiden, og bra for forbrukerne. Derfor er vi svært overrasket over vedtaket til Konkurransetilsynet. Med denne kjennelsen går de baklengs inn i fremtiden, dette kan få dyptgripende konsekvenser for alle som driver handel i Norge.