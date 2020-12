Dagligvarekjemper får saftig gebyr: – Svært alvorlig sak

Konkurransetilsynet varslet tirsdag til sammen 21 milliarder kroner i gebyrer til Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 for prissamarbeid.

– Dette er en svært alvorlig sak, og jeg er glad for at Konkurransetilsynet ser dagligvarekjedene i kortene, sier Senterpartiets Geir Pollestad til NTB.

Han mener kjedene har for stor makt over maten vår, og at både forbrukere og matprodusenter lider under at kjedene tar en for stor del av overskuddet.

– Vi må gå en ny runde for å se om det er mer vi kan gjøre for å skjerpe konkurransen og sikre mer åpenhet, sier Pollestad, som leder næringskomiteen på Stortinget.

– Overtredelsesgebyrene som er varslet, er historisk høye. Det viser hvor mye penger som ligger i dagligvaremarkedet, og hvor viktig det er med konkurranse for både forbrukere og matprodusenter.

