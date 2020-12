Tirsdag ble det kjent at dagligvarekjedene NorgesGruppen, Reitangruppen og Coop fikk milliardbøter fra Konkurransetilsynet for å ha brutt konkurranseloven.

Selskapene skal ha hatt et omfattende samarbeid om prisene med sine prisjegere som kan ha sørget for at prisene for sluttkunden har blitt høyere enn de faktisk kunne vært. Boten var på totalt 21 milliarder kroner.

– Et sjokk for bransjen, sier Trygve Hegnar i gårsdagens Finansavisen TV.

NorgesGruppen får det største gebyret på 8,7 milliarder kroner, mens Reitangruppen og Coop får et gebyr på henholdsvis 7,3 og 4,8 milliarder.

– Dette går rett på bunnlinjen og vil sørge for kjempetap, sier Hegnar.

