Sarita satser på Saritas – igjen

TESTER I EGEN RESTAURANT: – Vi bruker restauranten som en temperaturmåler for hva folk vil ha, sier Sarita Sehjpal (t.v.). Sammen med broren Raj Sharma lanserte hun Saritas i dagligvarehandelen i 2001. Foto: Taste of India

– Orkla er store, og de har veldig mange merker. Vi har vært fornøyd med å være i Orkla-systemet i syv–åtte år, men vi ser et uforløst potensial i Saritas. Vi ble derfor enige med Orkla at for å gjøre merket sterkere og større var det bedre at vi overtok igjen. Vi skiltes som venner, sier Raj Sharma, som sammen med søsteren Sarita Sehjpal lanserte det indiske ferdigmatmerket Saritas i dagligvarehandelen i 2001.

I 2012 ble Saritas solgt til Rieber & Søn for rundt 15 millioner kroner. Da ble det på årsbasis solgt nærmere 300.000 Saritas-forpakninger, og omsetningen lå rundt 12 millioner.

– I 2010 var vi nesten teknisk konkurs, som følge av at en distributør som skyldte oss 2 millioner kroner gikk konkurs. Vi kom oss på bena igjen, men fant ut at vi trengte en partner for å akselerere farten. Rieber & Søn overtok merket 100 prosent, sier Raj Sharma.

Året etter ble Rieber & Søn overtatt av Orkla, og Saritas ble en del av Orkla-systemet.

Saritas Indisk ferdigrettmerke lansert av søskenparet Sarita Sehjpal og Raj Sharma i 2001.

Finnes som porsjonspakninger (ferdigretter) og som sauser på glass.

I 2012 ble merket solgt for nær 15 millioner kroner til Rieber & Søn, som året etter ble overtatt av Orkla.

I 2012 ble det solgt nærmere 300.000 Saritas-forpakninger, og omsetningen lå på rundt 12 millioner kroner.

I mars i år kjøpte søskenparet merket tilbake. Med på laget fikk de familien Henriksen, som har lang erfaring i dagligvarebransjen.

Saritas eies i dag av Indian Gourmet, der Sarita Sehjpal og Raj Sharma eier 50 prosent og familien Henriksen 50 prosent.

Salget har vokst kraftig siden august, og i år forventes et salg på over 1 million forbrukerpakninger.

Målet er å omsette for over 40 millioner kroner om tre år.

Søskenparet driver også restauranten Mother India i Kristiansand. Den ble åpnet for 35 år siden.

– Temperaturmåler

I starten av mars i år kjøpte søskenparet Saritas tilbake, og fra 1. juli overtok de også distribusjonen. Med på laget fikk de familien Henriksen, som via Matprodusenten i Stokke har lang erfaring i dagligvarebransjen.

Sarita Sehjpal og Raj Sharma eier 50 prosent av det nye selskapet Indian Gourmet via Taste of India, mens familien Henriksen eier de resterende 50 prosentene. Partene vil ikke gå ut med prisen de måtte betale for Saritas.

Søskenparets familie har siden 1995 drevet den indiske restauranten Mother India i Kristiansand.

– Vår styrke er at vi bruker restauranten som en temperaturmåler for hva folk vil ha. Når noe er populært i restauranten, lanserer vi det som Saritas-produkt i dagligvarehandelen. Vi hadde én lansering i høst, og kommer med flere produkter til neste år, forteller Sarita Sehjpal.

Fædrelandsvennens lesere kåret i 2019 restauranten til byens beste spisested.

– Det gir oss selvtillit for at kompasset er riktig, sier Raj Sharma.

30 prosents vekst

Også merket Saritas har vind i seilene.

– Siden august har vi opplevd en månedlig salgsvekst på rundt 30 prosent over fjoråret. Vi ligger an til å selge over 1 million forbrukerpakninger i år, sier Raj Sharma, og fortsetter:

– Veksten kan relateres til en generell vekst innen dagligvare som følge av corona, men også til det faktum at asiatisk mat vokser i dagligvarehandelen. Indisk mat har den høyeste veksten.

– Vi vokser både i volum og omsetning. Vi har lært mye av tiden i Orkla, supplerer søsteren.

I DAGLIGVAREHYLLENE: I tillegg til ferdigretter tilbyr Saritas indiske sauser på glass. Foto: Tom Rønnes

Økt konkurranse

– Hva er målet fremover?

– Målet er at vi skal omsette for over 40 millioner kroner innen dagligvare i løpet av en treårsperiode, sier Raj Sharma.

En rask kikk i dagligvarehyllene viser at Saritas ikke er alene om å tilby indisk mat. Glassene med saus står side om side med merker som Masala Magic, Patak’s, Santa Maria, Uncle Ben’s og butikkenes egne merkevarer.

– Konkurransen har definitivt økt, og det er det samme antallet mager som skal mettes, men asiatisk mat er en megatrend, sier Raj Sharma.

Saritas er ikke utviklet på et laboratorium, men hjemme på min kjøkkenbenk Sarita Sehjpal

– Vår fordel er at vi har restauranten som en referanse når vi skal finne ut hva som fenger den norske ganen. Samtidig er våre produkter autentisk indiske. Ellers ville jeg ikke hatt mitt navn og bilde på dem. Saritas er ikke utviklet på et laboratorium, men hjemme på min kjøkkenbenk, supplerer Sarita Sehjpal.

Saritas hadde også noe eksport til Danmark frem til Rieber & Søn overtok. De nye eierne valgte da å fokusere på Norge. Fremover har søskenparet ambisjoner om å starte eksport igjen.

– Noe av det kuleste vi har gjort var likevel da vi leverte mat til SAS-flyvningene fra København til New Delhi og Dubai. Da konkurrerte vi med giganter som LSG Sky Chefs og Gate Gourmet, sier kvinnen som har gitt navn til Saritas.