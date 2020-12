Corona har gitt 3.000 flere ansatte hos Norgesgruppen

Reiserestriksjoner har gitt den norske handelsstanden er solid opptur i form av at grensehandelen har stoppet opp. Ifølge Norgesgruppen kommer en stor del av konsernets omsetningsvekst i 2020 av lånt omsetning fra grensehandel – i tillegg til at mange forbrukere har erstattet kjøp av mat ute i serveringsmarkedet med måltider hjemme.

Kiwi har totalt ansatt 1.800 flere ansatte i år sammenlignet med fjoråret. Meny-kjeden har i løpet av 2020 ansatt totalt 3.000 mennesker. Noe som er en oppgang på 20 prosent, cirka 500 mennesker, fra året før. Ifølge Norgesgruppen, som står for nesten halvparten av all dagligvarehandel i Norge, kommer økningen i ansettelser som en klar konsekvens av stengte grenser og økt omsetning.

Før helgen fikk Norgesgruppen et rekordstor bot 8,8 milliarder kroner av Konkurransetilsynet, for å ha samarbeidet med Coop og Rema 1000 på en måte som kan ha ført til høyere dagligvarepriser for forbrukerne.