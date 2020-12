EU-parlamentariker: Handelen vil ikke flyte like godt som før

– Handelen mellom EU og Storbritannia kommer ikke lenger til å gå like lett som da begge partene var del av det indre markedet og tollunionen, skriver David McAllister, som leder EU-parlamentets koordineringsgruppe for Storbritannia, i en kronikk i den tyske konservative avisen Die Welt første juledag.

Han frykter langtrekkende konsekvenser for folk, bedrifter og offentlig administrasjon etter nyttår.

Samtidig er han optimistisk og er sikker på at EU-parlamentet kommer til å godkjenne handelsavtalen.

– VI har et politisk ansvar til å unngå en uregulert overgang og til å redusere negative konsekvenser for borgere og næringsliv til et så lavt nivå som mulig, skriver han.

Storbritannia og EU ble enige om en handelsavtale julaften, bare dager før britene forlater EU 1. januar.

