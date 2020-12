Med den pågående coronakrisen hengende over julen, var det nok mange som så fram til å ta en titt på hva som ventet under juletreet i år. Det spørs om ikke noen har blitt skuffet av synet – i hvert fall hva gjelder kvantum. En ny undersøkelse gjennomført av Norstat for Postnord viste nemlig at nordmenn kjøpte færre julegaver i år. Den viste også at det samlet sett er brukt mindre på julegaver enn i fjor.

– Det ser ut til at vi har kjøpt færre presanger enn i fjor, til tross for at de fleste har hatt mer penger å rutte med, fordi utenlandsreiser, restaurantbesøk, konserter og andre tjenester langt på vei har utgått i år, sier Victoria Rummelhoff, netthandelsekspert i PostNord.

Undersøkelsen viser et annet interessant funn, nemlig at nedgangen i antall julegaver kjøpt er mindre enn nedgangen for samlet beløp brukt.

- Oppsummert betyr det at de fleste nordmenn har kjøpt færre presanger og brukt mindre penger, men at hver pakke er blitt litt dyrere enn i fjor, sier Rummelhoff.

Det er ikke bare kvantum og omsetning som har endret seg fra i fjor, men også hvordan julegavene kjøpes. Hver fjerde nordmann opplyser at de har kjøpt mer enn halvparten av alle julegaver på nettet i år. Til sammenligning svarte 13 prosent i oktober at de ville kjøpe mer enn halvparten av julegavene på nett – altså en kraftig økning.

- Smitteøkningen og de nye og strengere smittevernregler har åpenbart flyttet trafikken ut av butikkene og over på nettet. Hver femte svarer at det er grunnen til at de har handlet julepresanger på nettet, sier Rummelhoff.