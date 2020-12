Tiffany-aksjonærene godkjente gigantoppkjøpet

Den amerikanske smykkekjeden Tiffany & Cos aksjonærer godkjente onsdag avtalen som er verdt 15,8 milliarder dollar. Og med det avslutter man det som etter hvert utviklet seg til å bli en hard konflikt mellom de to luksusforhandlerne, skriver Reuters.

Den endelige avtalen blir den man inngikk i oktober, hvor LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton betaler 131,5 dollar pr. aksje. Mens den opprinnelige avtalen, som ble signert sent i fjor, hadde en pris på 135 dollar pr. aksje.

UTBYTTE: Tiffany & Co betalte ut 70 millioner dollar i utbytte i forrige uke. Foto: Bloomberg

Betalte ut utbytte

Hovedaksjonær i LVMH og en av verdens desidert rikeste menn, Bernard Arnault, kjempet i flere måneder for å få reforhandlet avtalen etter at pandemien herjet med luksusindustrien. Arnault gikk så langt som å be den franske regjeringen om hjelp til å komme seg ut av det, mens han førte samtaler med Tiffany på bakrommet, ifølge Wall Street Journal. Arnault skal visstnok ha vært i harnisk over Tiffanys insistering på å betale ut fullt utbytte før avtalen var avsluttet, og franskmannen skal ha krevd at juvelforhandleren senket prisen med 11 prosent.

Tiffany og Co avviste derimot kravet til Europas rikeste mann, og gikk heller til søksmål for å sikre den allerede inngåtte fusjonsavtalen.

Til slutt gikk LVMH med på å kjøpe Tiffany til med en rabatt på 2,6 prosent fra den opprinnelige avtaleprisen, mens Tiffany betalte ut utbytte på 70 millioner dollar i forrige uke.

Ifølge Wall Street Journal skal Arnault bestemt seg for at han heller ville kjøpe Tiffany til noe i nærheten av den pre-pandemiske avtalen fremfor å fortsatte å kjempe mot dem.