USA innfører straffetoll på europeisk vin og cognac – og flydeler

USA øker omfanget av sine straffetoller mot EU som følge av den lange krangelen angående støtte til flyprodusentene Airbus og Boeing.

I 2019 innførte USA sanksjoner på en rekke europeiske varer til omtrent 7,5 milliarder dollar, blant annet fransk vin og skotsk whisky. I november i år svarte EU ved å innføre straffetoller på en rekke varer fra USA verdt omtrent fire milliarder dollar.

Den amerikanske handelsrepresentanten sa onsdag at de nye tollsatsene blir innført fordi EU brukte en tidsperiode som påvirket «vesentlig flere produkter enn det som ellers ville blitt dekket», og at EU «må ta noen tiltak for å kompensere for denne urettferdigheten,» skriver Bloomberg.

De økte straffetollene vil ta for seg enkelte merker av vin og cognac, samt deler til bruk i flyproduksjon.

– Denne handlingen er et hardt slag for amerikanske selskaper. Amerikanske restauranter og små bedrifter sliter allerede med å overleve, og denne avgjørelsen vil bare ødelegge flere jobber og lukker flere dører, administrerende partner for Tribeca Wine Merchants Ben Aneff ifølge Reuters.

Han er leder av det amerikanske Wine Trade Alliance, og håper på at Joe Biden vil kunne løse konflikten.

Støttekonflikten

Den årelange krangelen begynte med en uenighet om statlig støtte til europeiske Airbus, støttet av Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Spania, og USAs støtte til amerikanske Boeing.

I 2006 mente USA at Airbus hadde mottatt 22 milliarder dollar i «ulovlig» statlig støtte. EU svarte raskt ved å selv mene at amerikanske Boeing hadde mottatt 23 milliarder i «ulovlig» støtte – og så var ballen i gang.