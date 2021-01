Vinmonopolets bestselgere 2020: Vinsuksess for black metal-vokalist

Corona har gitt salgsboom for Vinmonopolet. I 2020 økte volumet med 40 prosent til 115,5 millioner liter i 2020. Kategorien svakvin økte med 42 prosent.

Ser man på polets bestselgere er veksten imidlertid langt høyere. De 25 mest solgte vinene i fjor økte salget med hele 52,9 prosent. Totalt ble det solgt nærmere 95,3 millioner liter svakvin via polet i 2020. De 25 mestselgende vinene sto for 25 prosent av dette.

– Under en krise har folk en tendens til å velge det trygge og velkjente; det de har god erfaring med. Det er nok årsaken til at de mestselgende vinene økte såpass kraftig i coronaåret 2020, sier Jens Nordahl, kommunikasjonssjef i Vinmonopolet.

Stopp i grensehandelen og taxfree-salget, samt skjenkestopp store deler av året ved restauranter i en del kommuner, er ifølge Nordahl hovedårsakene til Vinmonopolets kraftige salgsvekst i 2020.

– Stopp i grensehandelen er nok den enkeltfaktoren som i størst grad forklarer vår vekst. Når folk grensehandler velger de som regel ikke de dyreste produktene. Våre bestselgere har også et prisnivå som ikke er så høyt, så grensehandelsstoppen kan nok også forklare den sterkere veksten innen bestselgerne.

Ni viner solgte over 1 million liter i 2020, mot tre viner i 2019.

Vinmonopolets bestselgere 2020, vin (1.000 liter) Varenavn Varetype Land Liter solgt 2020 Endring Falling Feather Ruby Cabernet Rødvin USA 2.197,3 44 % Marqués de Nombrevilla Garnacha Rødvin Spania 1.862,5 35 % Tommasi Graticcio Appassionato Rødvin Italia 1.675 43,1 % Laroche Chardonnay L Hvitvin Frankrike 1.269,7 66,4 % Gato Negro Cabernet Sauvignon Rødvin Chile 1.269,1 41,5 % Pietro di Campo Silenzio Barbera Rødvin Italia 1.159,3 68,7 % Escada Touriga Nacional Rødvin Portugal 1.153 46,5 % Wongraven Morgenstern Riesling Hvitvin Tyskland 1.101 100 % Viña Maipo Mi Pueblo Cabernet Sauvignon Rødvin Chile 1.014,5 87,9 % Ruby Zin Rødvin USA 947,2 66,5 % Dr. L Riesling Hvitvin Tyskland 866,4 40,8 % Viña Maipo Mi Pueblo Sauvignon Blanc Hvitvin Chile 847,5 26,5 % Castelforte Rosso Veneto Rødvin Italia 841,8 43,9 % Chapoutier Côtes du Rhône Belleruche Rødvin Frankrike 765,7 44,2 % Concha y Toro Cabernet Sauvignon Rødvin Chile 751,8 50,5 % Montrose rosé Rosévin Frankrike 727,7 95,7 % Montalto Passivento Rødvin Italia 696 42,1 % Chapel Hill Riesling Sauvignon Blanc Hvitvin Ungarn 680,8 51,5 % J.P. Chenet Cabernet Syrah Rødvin Frankrike 667,6 35,4 % Wongraven Alleanza Langhe Rosso Rødvin Italia 666,3 91,6 % Mosaic Alva Hvitvin Portugal 623,5 83,8 % Lindeman's Shiraz Cabernet Rødvin Australia 613,4 41,7 % Chill Out Chardonnay Hvitvin Australia 611,2 54,9 % Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon Rødvin Chile 577,9 65,5 % Barbera Piemonte Selezione Luca Roagna Rødvin Italia 530,5 58,9 % Sum - - 24.116,7 52,9 % Kilde: Vinmonopolet

Suksess for Wongraven-viner

Norske Sigurd Wongraven, vokalist i Black Metal-bandet Satyricon, har oppnådd stor suksess med sine viner. Hans tyske hvitvin Wongraven Morgenstern Riesling doblet salget via Vinmonopolet til 1,1 millioner liter i 2020, og ble med det polets åttende mest solgte vin. Samtidig vokste en av hans øvrige viner, italienske Wongraven Alleanza Langhe Rosso, med 91,6 prosent og havnet på 20. plass.

– Veksten er resultatet av de siste to-tre årenes jobbing i markedet. Sigurd har holdt mange foredrag og smakinger, og vinene hans har fått mye bra presse. I tillegg har vi jobbet mye med logistikken. Vi var blant de første i bransjen til å fylle opp lageret før corona slo til for fullt, sier produktdirektør Sebastian Bredal i Symposium Wines, som importerer Wongravens viner.

SORT SUKSESS MED VIN: Black Metal-vokalist Sigurd Wongraven doblet salget for to av sine viner i fjor. De ligger på 8. og 20. plass over polets mest solgte viner. Foto: Eivind Yggeseth

Mot slutten av 2019 solgte Wongraven 90,1 prosent av aksjene i Wongraven Wines til Arcus-eide Vingruppen, der Symposium Wines også inngår. Wongraven fikk rundt 55 millioner kroner for aksjeposten, og sitter fortsatt på de resterende 9,9 prosentene.

I forbindelse med salget sa Wongraven til E24 at det skulle satses på salg av Wongraven-vinene i utlandet; først og fremst i Sverige.

– Vi er i gang i Sverige og Finland. Den svenske importøren baserte seg på å selge mye langs norskegrensen, men denne satsingen har fått en treg start som følge av corona, sier Bredal.

Symposium Wines har også den Mosaic Alva i sin portefølje. Denne portugisiske hvitvinen økte salget med nær 84 prosent i fjor, og havner på 21. plass over Vinmonopolets mest solgte viner.

72 prosents vekst i rosésalget

Den mest solgte vinen på polet i fjor var likevel Falling Feather Ruby Cabernet. Denne vinen ble det solgt nesten 2,2 millioner liter av i fjor, etter en vekst på 44 prosent fra året før. Vinen importeres av et annet Arcus-selskap, Arcus Wine Brands.

LANDETS MEST SOLGTE VIN: Falling Feather Ruby Cabernet. Foto: Vinmonopolet

Sterkest vekst innen svakvin sto rosévin for i fjor. Denne kategorien viste en volumvekst på hele 72 prosent til 4,75 millioner liter. Polets mest solgte rosévin var Montrose rosé (16. plass), som vokste med 95,7 prosent.

– Rosévinveksten skyldes blant annet at folk i dag foretrekker lettere og lysere produkter. I tillegg styres vinvalget av temperaturen. Rosévinsesongen varer normalt fra slutten av april til utgangen av september. Sesongen blir lengre for hvert år. 2020 ble tidenes varmeste år i Norge. I tillegg hadde vi hetebølge i juni, sier Nordahl i Vinmonopolet.

Også Vinmonopolets brennevinssalg økte bra i fjor. Veksten var på 32 prosent til 15,1 millioner liter. Underkategoriene som økte mest var gin (opp 71 prosent) og rom (opp 61 prosent).

– Ginveksten kan nok tilskrives at det har poppet opp noen norskproduserte gintyper. Håndverksdestillerier er en trend fra utlandet, sier Nordahl.

Akevitt og whisky viste en vekst på henholdsvis 43 og 42 prosent i 2020. Vinmonopolets ølsalg var dessuten opp 31 prosent.

– Ikke økt konsum

– Alle Vinmonopolets kategorier økte i fjor. Mener dere fortsatt at dette skyldes stopp i grensehandel og taxfree; at konsumet ikke har økt?

– Undersøkelser både fra Opinion og fra Folkehelseinstituttet/SSB viser at konsumet ikke har økt. Ettersom det er straffbart å samle for mange mennesker under corona, blir det sosiale livet redusert, og da reduseres nok også alkoholkonsumet, sier Nordahl.

– KONSUMET HAR IKKE ØKT: Jens Nordahl, kommunikasjonssjef i Vinmonopolet. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Han baserer seg dessuten på tall fra svenske CAN, som sier at nordmenn handlet 11,4 millioner liter vin i Sverige i 2019. I tillegg kommer rundt 6,2 millioner liter vin via taxfree.

– Tar man også med salg av vin via restaurantbransjen og på ferger, blir totalen 28–29 millioner liter. Det tilsvarer vår vekst i 2020, sier kommunikasjonssjefen.

– Alkoholkonsumet har en tendens til å gå ned under kriser, fortsetter han.