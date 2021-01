Olaf Tufte har gjort god suksess med Tuftebokserne, og selskapet Tufte Wear kunne for 2019 skilte med en bunnlinje på 6,1 millioner kroner. Roeren har en eierandel i selskapet på 42,82 prosent. For Tuftes private selskap har det imidlertid ikke gått like godt.

Olaf Tufte AS, med Olaf Tufte som eneste eier, hadde i 2019 et underskudd på rett over 400.000 kroner. Dette er en kraftig nedgang fra 2018, der resultatet endte på 1,7 millioner kroner. Nedgangen skyldes både en kraftig reduksjon for inntektene, samt en økning i kostnadene.