Besøket ned 1 prosent, omsetningen opp 11,5 prosent

Kjøpesenterkjeden Scala Eiendom som eier og drifter 20 kjøpesentre og nærsentre økte omsetningen i senterne med 1 milliard kroner til 9,5 milliarder i fjor. Omsetningsveksten er størst innen mat og drikke, spesialbutikker, matvarebutikker og Vinmonopolet.

Det var 26 millioner besøkende innom senterne i fjor, et fall på 1 prosent.

7 prosents utenlandshandel

– I et vanlig år utgjør netthandel og reisehandling, altså kjøp av for eksempel klær i København og London, like store deler, rundt 7 prosent hver. Når det stenges for utenlandsreiser, kommer mye av disse pengene i norske butikker, det slår ut for oss, sier adm. direktør Hans Jørgen Mørland i Scala Eiendom.

Kjøpte tre sentre

Rett før jul kjøpte Scala Eiendom tre kjøpesentre – Strandtorget på Lillehammer, Torget Vest i Drammen og Stadionparken i Stavanger. Kjøpet er gjort i kompaniskap med Hamar-eiendomsfamilien Hage.

Prisen er ikke oppgitt, men leieinntektene ligger rundt 90 millioner kroner. I fjor hadde Scala Eiendom leieinntekter på 500 millioner.

Kjøpesenterkjeden eies med 42 prosent av NorgesGruppen, Fredriksborg (34 prosent) og resten av Schage.