Petter Northug gikk ut av styret i Northug-satsingen Brand Assist etter villmannskjøringen, men fortsetter å satse knallhardt på klær og briller med Northug-logo.

– Vi har tro på fremtiden. Det er ikke selvfølgelig etter det vi har opplevd. Vi er ikke i grava.

Northug og forretningspartner Jon Inge Gullikstad har nå tømt egne bankkontoer for 3,5 millioner kroner, og spyttet pengene inn som egenkapital for satsingen i selskapet Brand Assist.

– Vi har skutt inn penger i henhold til eierbrøk for å styrke balansen i selskapet. Det er viktig nå som det blåser mye og mange har utfordringer, sier Jon Inge Gullikstad.

Gullikstad eier 55 prosent av butikken, mens Northug eier de resterende 45 prosentene.

Det betyr at han har investert 1,9 millioner kroner, mens Northug har gått inn med 1,6 millioner.

– Det var ingen selvfølge at vi skulle... Det er sikkert mange som lurte på hvordan det skulle gå. Vi har en sterk merkevare på godt og vondt, sier han.

Totalt har Gullikstad og Northug skutt inn 13,5 millioner kroner i Brand Assist.

Northugs bilkjøring og rusmisbruk medførte at Northug trakk seg tilbake fra Brand Assist.

– Han tok en pause fra styreverv etter hendelsen. Men Petter bidrar på mange måter med testing og utvikling. Det er imidlertid ikke vært snakket om han skal tilbake i styret. Han har pause nå, sier Gullikstad.

Liten vekst

2020-regnskapet er ikke klart, men Gullikstad røper at omsetningen steg litt fra 2019 da selskapet omsatte 18 millioner kroner, uten at de klarte å passere 20 millioner. Bunnlinjen viste minus, men ikke like mye som de 4,7 millionene selskapet tapte i 2019.

– Vi er fornøyd med 2020, og ser positivt på 2021, noe kapitalinnskuddet tilsier. Vi er optimister, sier Gullikstad.

– Vi forventer både større vekst og overskudd i år, legger han til.

Brand Assist har hatt satsing på hansker som ble erstattet av satsing på tekstil. Det ble også satset på briller.

– En del var ikke planlagt

At ikke omsetningen økte mer i fjor begrunner Gullikstad delvis med problemer knyttet til coronaviruset.

– Hvis vi hadde hatt mer varer ville vi ha solgt mer. Vi ønsket mer varer raskere da covid-19 ga friluftsboom, men fikk lengre ledetider på produksjonssiden. Det har vært slik at mange gode produsenter har tatt over for de dårlige, og det har ikke vært like lett å hekte seg på. I tillegg har prisene på frakt gått i taket, sier han.

– Vi vet også at vi tapte reelle ordrer og omsetning, og håpet på litt høyere omsetning, men totalt er vi likevel fornøyd.

– Det har også dukket opp mange muligheter, men det er et trangt nåløye, og man må skille seg ut, sier Gullikstad.

– Vi bygger merkevaren langsiktig og håper på et mer forutsigbart år i 2021, sier han.