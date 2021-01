Norge bidro til løft tross turistsvikt

– Jeg retter en stor stor takk til alle kolleger i Illums Bolighus Norge for en kjempeinnsats for å få våre kunder til å føle seg vel i våre butikker, slik at corona ikke har påvirket salget til våre norske kunder, sier Henrik Ypkendanz, adm. direktør og hovedeier i det danske morselskapet Illums Bolighus.

Illums Bolighus favner 14 interiørbutikker i fire land. Konsernet opplevde en omsetningssvikt på 9,3 prosent i regnskapsåret som ble avsluttet 30. september i fjor. Samtidig viser det norske datterselskapet en vekst på hele 12,6 prosent til 250 millioner kroner, det til tross for corona.

Illums Bolighus Norge* (Mill. kr) 2019/20 2018/19 Driftsinntekter 250,1 222,1 Driftsresultat 28,2 24,7 Resultat før skatt 29,4 24,8 Årsresultat 22,9 19,2 *Avvikende regnskapsår, 01.10-30.09. Danskeide design- og boliginteriørbutikker.

Første norske butikk åpnet i 1998.

I dag finnes det fire butikker i Norge (i Glasmagasinet og Vikaterrassen i Oslo, i Bergen sentrum og Stavanger sentrum).

Åpner ny butikk i Mercursenteret i Trondheim i juni.

Illums Bolighus har også seks butikker i Danmark, tre i Sverige og én i Tyskland. Konsernet omsatte for 520 millioner danske kroner i regnskapsåret som ble avsluttet 30. september 2020.

Åpner ny butikk i Trondheim

Om sommeren stammer normalt en tredjedel av Illums Bolighus’ omsetning fra utenlandske kredittkort, men turistsesongen ble ikke som normalt i fjor. Ypkendanz forklarer omsetningsveksten blant annet med en butikk som åpnet i Stavanger i mai 2019, og som fikk helårseffekt i 2019/20.

– Vi har manglet turister i samtlige butikker, men butikken i Stavanger er blitt veldig godt mottatt og bidro til veksten. I tillegg hadde vi sterk onlinevekst. Ledelsen i Norge har gjennomført en god løsning på nett, med hjemkjøring av varer eller utlevering uten kontakt, sier Ypkendanz.

2019/20 bød også på 18,5 prosents resultatvekst i Norge. Resultatmarginen før skatt viste 11,8 prosent.

Illums Bolighus åpnet sin første norske butikk i Oslo i 2008. I dag har det danske interiørkonsernet fire butikker her til lands. Til sommeren åpner butikk nummer fem (2.300 kvadratmeter).

– I midten av juni åpner vi en toetasjes butikk på gateplan i Mercursenteret i Trondheim, forteller Ypkendanz, og legger til at det er ønskelig å åpne flere butikker i Norge.

– Vi forventer at coronavaksinen snart får en effekt, og at vi får en normal sommer. Det gleder vi oss til.

SVIKT I KONSERNOMSETNINGEN: – Vår flaggskipbutikk på Strøget i København ble coronastengt av den danske regjeringen i to måneder. Det samme var tilfellet for våre fire butikker på Kastrup lufthavn, sier Henrik Ypkendanz, adm. direktør og største eier i Illums Bolighus. Foto: Ulrik Jantzen

Tøffere i Danmark

Illums Bolighus ble etablert i Danmark i 1941. I dag er interiørkjeden til stede med fem butikker i og omkring København, samt på Kastrup lufthavn. Etter utvidelsen til Norge i 2008 fulgte Sverige i 2010 (i dag tre butikker) og Tyskland i 2016 (én butikk).

Konsernet nådde i fjor en omsetning på 520 millioner danske kroner, mot 573 millioner året før. Driftsresultatet sank med 11 millioner til 39,3 millioner danske kroner.

– Vår flaggskipbutikk på Strøget i København ble coronastengt av den danske regjeringen i to måneder. Det samme var tilfellet for våre fire butikker på Kastrup lufthavn. Total nedstengning har store negative konsekvenser for retail. Dette har ikke vært nødvendig i Norge, sier Ypkendanz.

Han eier 50 prosent av aksjene i Illums Bolighus.