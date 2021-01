Supervekst for Lagunen, men bysentrene stuper

– Vi smadret alle tidligere årsrekorder, og har lagt bak oss et meget sterkt år, sier Tone Havneraas, senterleder ved Lagunen Storsenter i Bergen.

Lagunen Storsenter økte omsetningen med 10,6 prosent til i overkant av 3,5 milliarder kroner i 2020. Dermed ble Sandvika Storsenter og Strømmen Storsenter passert, og Lagunen kunne nok en gang kalle seg Norges største kjøpesenter. Sist kjøpesenteret i Bergen toppet listen var i 2007.

– Coronasituasjonen har rammet varehandelen veldig ulikt. Vi er størst på mote i Bergen, og 2020 var et utfordrende år for motebransjen, men vi har også en god miks av vinnere; innen mat og drikke, elektronikk, sport og kosmetikk, sier Havneraas.

– Lagunen har en omfattende bransjemiks, og et bredt handels- og servicetilbud. Det gjør at vi har hatt flere ben å stå på gjennom annerledesåret 2020, som gav oss både utfordringer og muligheter vi ikke kunne se for oss komme. Vi jubler for totalen, men har medlidenhet for aktører som har hatt tilbakegang i sin omsetning, fortsetter hun.

Handlet mer pr. besøk

– I fjerde kvartal av 2019 ferdigstilte dere siste del av en utvidelse. Det fikk vel litt å si for veksten i fjor?

– Vi fikk inn SATS i september 2019, et restaurantkonsept i november og Nordisk Film & Kino i desember samme år. Vi har også mistet en kjempestor omsetning i Ticket, så vi føler at fjorårsveksten er reell.

Havneraas melder om «rekordsterk julehandel» i 2020.

– For å spre handelen markedsførte vi ikke Black Friday, men Black Week, i 2020. Fra 23. november og frem til julaften opplevde vi en vekst på 14,3 prosent. Desember måned isolert sett viste en vekst på 9,6 prosent, sier hun.

REKORDSTERK JULEHANDEL I 2020: – Fra 23. november og frem til julaften opplevde vi en vekst på 14,3 prosent, sier Tone Havneraas, senterleder ved Lagunen Storsenter i Bergen. Foto: Morten Wanvik

Bransjene servering og mote viste nedgang ved Lagunen i fjor, mens resten gikk i pluss. Til og med gruppen service og tjenesteytende viste vekst ved Lagunen i fjor (opp 1,1 prosent). Det skyldes ifølge Havneraas nyetableringer som Adam & Eva, Sayso, Express Nails og SATS.

– Vi hadde en tilbakegang i besøkstallet fra 6 millioner i 2019 til 5,9 millioner i fjor, men kundene handlet mer når de besøkte oss, sier senterlederen.

Opp 4,2 prosent

Tall fra Kvarud Analyse viser at Norges 60 største kjøpesentre omsatte for tett oppunder 93 milliarder kroner i 2020. Det er en vekst på 4,2 prosent fra året før.

– Utviklingen var god i 2020. Den nominelle veksten er den beste siden finanskrisen. 2020 hadde to flere handledager enn 2019, men jeg tror ikke effekten av dette er så stor, sier Tore Kvarud i Kvarud Analyse.

– Jeg trodde at helårsveksten skulle bli høyere, basert på at sommeren og høsten var veldig bra i fjor. Men vi så en avmatning mot slutten av året på grunn av at smittevernstiltakene ble skjerpet, fortsetter han.

Ras i sentrum

At store deler av Oslos befolkning har sittet på hjemmekontor, og er blitt oppfordret til ikke å benytte kollektivtransport har slått svært negativt ut for kjøpesentrene i Oslo sentrum.

Oslo City hadde en omsetning i 2020 som var ned nesten 21 prosent sammenlignet med 2019. For Aker Brygge, som har en stor del av sin omsetning knyttet til de mange restaurantene i området, var omsetningen ned 27,5 prosent.

Det betyr at mange av sentrumssentrene har rast nedover på rangeringen av de største. Oslo City var nummer 16. på listen for 2019, og havnet på 23. plass for 2020. Aker Brygge har gått fra plass nummer 18. til plass nummer 30.

På oversikten for 2019 var Byporten på 33. plass over Norges største kjøpesentre, med en omsetning på 1,2 milliarder kroner. I løpet av året har Byporten helt forsvunnet ut av listen, noe som innebærer en omsetningsnedgang på over 25 prosent. «Som et bysenter har vi en større nedgang i omsetning i denne krisen enn nær- og lokalsentre, på grunn av vår beliggenhet», sa Elisabeth Tapio Jensen, senterleder ved Byporten til Finansavisen i april.

Selv om det er kjøpesentrene i Oslo sentrum som er hardest rammet, er tendensen den samme i andre større byer. Trondheim Torg og Bergen Storsenter har også hatt en markant nedgang i 2020.

Bransjeutvikling på de 60 største kjøpesentrene Hovedbransje Omsetningsendring (prosent) Mat og drikke 17,8 Klær, sko- og vesker -12,5 Spesialbutikker 3,8 Hus og hjem 15,2 Service og tjenesteyting -27,3 Servering -15,8 Totalt unntatt «annen virksomhet"» 4,2 Kilde: Kvarud Analyse

– Bysentrene har ofte en større andel klær og sko; en bransje som har hatt det tøft i 2020. Oslos bysentre skiller seg likevel klart ut i negativ retning som følge av oppfordringen til hjemmekontor. Oslo har mange offentlige arbeidsplasser, sier Kvarud.

I motsatt retning nyter kjøpesentre i tidligere Østfold godt av at grensen mot Sverige har vært stengt. Folk langs grensen handler rett og slett mer i Norge, noe som gjenspeiles i veksten ved sentre som AMFI Borg i Sarpsborg (opp 27,3 prosent), Østfoldhallene i Fredrikstad (opp 10,1 prosent) og Tista Handelspark i Halden (opp 17 prosent).

BRUKBAR JULEHANDEL: – De 60 største sentrene viste en vekst på 3,4 prosent i desember 2020, sier Tore Kvarud i Kvarud Analyse. Foto: Finansavisen

Brukbar jul

– Hvordan var julehandelen for kjøpesentrene?

– Den var brukbar, og bedre i desember enn november. De 60 største sentrene viste en vekst på 3,4 prosent i desember. Ser man på alle landets kjøpesentre var veksten på 4,6 prosent i julemåneden, sier Kvarud.

Ferske tall fra Virke, utarbeidet av Kvarud Analyse, viser at nordmenn økte handelen i november og desember med over 13 prosent, og julehandlet for 124 milliarder kroner. De fysiske butikkene opplevde en vekst på 11 prosent, og netthandelen en vekst på 55 prosent i løpet av disse to månedene.