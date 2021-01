Orkla stokker om på ledelsen

Orkla stokker om i konsernledelsen og blant annet utnevnes Atle Vidar Nagel Johansen til leder for Orkla Foods. Ann-Beth Freuchen forlater konsernet, mens Johan Wilhelmsson går ut av konsernledelsen, men fortsetter som leder for Orkla Foods International, ifølge en melding fra selskapet onsdag, melder TDN Direkt.

Hege Holter Brekke blir leder for Orkla Care og Ingvill T. Berg skal lede Orkla Confectionery & Snacks. Hun etterfølger Jeanette Hauan Fladby som forlater konsernet.

Etter omrokkeringen vil ledelsen med virkning fra 14. januar se slik ut:

Jaan Ivar Semlitsch, Konsernsjef

Atle Vidar Nagel Johansen, Orkla Foods

Hege Holter Brekke, Orkla Care

Ingvill T. Berg, Orkla Confectionery & Snacks

Johan Clarin, Orkla Food Ingredients

Kenneth Haavet, Orkla Consumer & Financial Investments

Harald Ullevoldsæter, Finans og IT

Sverre Prytz, M&A og Strategi

Christer Grönberg, Konsernfunksjoner

Håkon Mageli, som er ansvarlig for Kommunikasjon & Corporate Affairs, fortsetter som en del av Orklas utvidede konsernledelse og rapporterer til Christer Grönberg.