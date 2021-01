Må holde stengt til februar

I desember varslet XXL at deres syv butikker måtte holdes stengt etter at østerrikske myndigheter strammet til coronarestriksjonene.

Den midlertidige nedstengningen varte fra 28. desember, og ble forlenget den 4. januar og igjen 16. januar. Lørdag kveld børsmeldte XXL at nedstengningen var forlenget til 8. februar, med mulig forlengelse.

«Som følge av dette vil de syv XXL-butikkene holde midlertidig stengt i samme periode», skriver XXL.

Sportskjeden opplyser at det vil ta flere grep for å kutte kostnader i dette tidsrommet, og at omkostningene ved forlengelsen er ventet å være begrenset.

Dårlig lønnsomhet

I tredje kvartal omsatte sportskjeden for 138 millioner kroner i Østerrike, og EBITDA-bidraget var bare på 6 millioner kroner. Hittil i år har XXL tapt 9 millioner kroner på driften, mens tilsvarende tall var på 15 millioner kroner i fjor.

XXL har syv butikker i Østerrike og har planer om å bygge opp et sentrallager utenfor landets hovedstad for å forbedre logistikken.