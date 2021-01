Årsregnskapet til butikkjeden Glitter som endte i slutten av august viser at selskapet omsatte for nærmere 189 millioner kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på omtrent 7 millioner kroner fra året før.

Selskapet opplyste i sommer til Finansavisen at de ble hardt rammet av coronapandemien, men har likevel klart å levere sterke resultater.

Den reduserte omsetningen ble nemlig kompensert for med en større kostnadsreduksjon. Kostnadene beløp seg til 170,1 millioner kroner, ned fra forrige års 179,9 millioner kroner. Dette gjør at det ble en solid bunnlinje for selskapet på 14,6 millioner kroner, opp fra 12,7 millioner kroner.

Glitter driver grossist og detaljhandel innen bijouterier og accessoirer. Selskapet opplyser samtidig i årsberetningen at det er ansatt 2 mannlige ansatte blant totalt 432 ansatte, men forklarer det med at det følger av virksomhetens natur.