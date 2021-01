Kaia (31) skal selge dyreutstyr for 1 milliard

Da Kaia Rugseth kom hjem fra England i 2017 serverte hun pappa Jens Rugseth en idé om en dyrebutikk på nett. Farens beskjed var at det måtte satses så hardt at de ble den dominante aktøren.

Sammen med Gorm Haaland startet de Mitt kjæledyr før de raskt kjøpte Pet World, fikk inn Rugseth som investor før de fant PetXL som hadde butikk i Stavanger samt en liten nettbutikk. Siden åpnet de i Kristiansand før de kjøpte Oslo Dyrebutikk og Hund som Hobby i Trondheim.

Jeg har kjøpt meg inn ved alle muligheter Kaia Rugseth

Kaia Rugseth eier selv 8,5 prosent av butikken direkte etter å ha investert rundt 2 millioner kroner.

– Jeg har kjøpt meg inn ved alle muligheter, sier Rugseth som har puttet inn ytterligere et par millioner via eierandelen i familieselskapet Karbon Invest.

Totalt er det investert rett over 60 millioner kroner i egenkapital i satsingen. Fjoråret endte med et EBITDA-overskudd på 7 milioner.

Etter å ha omsatt 170 millioner kroner i fjor går hun for 250 millioner i år. Målet er å nå én milliard i omsetning innen 2025. Redskapet er et nytt kjempelager langs E6 mellom Oslo og Gardermoen på 7.200 kvadratmeter.

Nettbutikk først og fremst

Sentrallageret ligger i Bulk Park Lindeberg. Målet er å flytte inn 1. november i år.

– Å ha et sentrallager er helt avgjørende for oss. Våre kunder bestiller mye på nett, og forventningen er at pakken skal komme svært raskt hjem på døren, helst samme dag, sier Kaia Rugseth.

SENTRALT: Bulk Park Lindeberg ligger langs E6 mellom Oslo og Gardermoen med jernbane rett ved. Nytt sentrallager for PetXL skal bygges her. Foto: Bulk Infrastructure

– Vi tilpasser oss befolkningens handlemønster og lager derfor Norges beste nettbutikk med varehus i tillegg – ikke motsatt, legger hun til.

PetXL leverer utstyr og fôr til alle typer kjæledyr og vokser både organisk gjennom oppkjøp.

– Vi har fire store varehus, men har kontrakter for to til, hvorav ett i Ålesund, og regner med å ha åpnet fire-fem nye steder i år slik at vi har minst åtte før jul, sier Rugseth.

I dag har PetXL varehus i Stavanger, Kristiansand, Oslo og Trondheim.

Varehusene har i tillegg hundefrisør og rehabilitering. De fungerer som pick-up points og utkjøringspunkt for leveranser.

Ambisjonen var å ha en omsetning på 200 millioner i fjor, men Rugseth måtte ta til takke med noe lavere som følge av et planlagt oppkjøp ikke ble gjennomført.

– Dette oppkjøpet blir sannsynligvis gjennomført i løpet av 2021, legger hun til.

Internasjonal kjede

I løpet av 2021 flyttes alle lager- og logistikkløsninger til det sentrale Østlandet.

Planen er imidlertid å utvikle en internasjonal kjede av dyrebutikker.

– Vi vil naturligvis gå til nabolandene først, og ser allerede på Sverige og Finland, og tror vi vil være etablert i løpet av 2021 og 2022, sier Rugseth.

HOVEDEIER: Investor Jens Rugseth studerer en kongeboa på Alna i Oslo etter å ha investert i en butikkjede som drives av datteren Kaia Rugseth. Foto: Siv Dolmen

Jens Rugseth er største eier i PetXL gjennom investeringsselskapet Karbon Invest som står oppført med en eierandel på 45 prosent.

Bulk Park Lindeberg er et av Bulk Industrial Real Estates prosjekter. Det består av 250 mål som bygges ut for flere store bedrifter hovedsakelig innen logistikk. Hittil har Alimenta, Hesselberg, Hydroscand og ETM Øst flyttet inn.

Bulk kjøpte tomteområdet i desember 2016 og har frem til nå signert syv leieavtaler på totalt 48.000 kvadratmeter leieareal.