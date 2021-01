Procter & Gamble Co. leverte bedre enn ventet

Procter & Gamble Co. endte fjerde kvartal med et justert resultat pr. aksje på 1,64 dollar pr. aksje i regnskapsmessig andre kvartal 2021, ifølge TDN Direkt.

Procter & Gamble Co. er et amerikansk, multinasjonalt konsern som produserer og markedsfører et bredt utvalg av forbrukervarer.

Ifølge Refinitiv-konsensus var det ventet et resultat pr. aksje på 1,51 dollar.

Omsetningen i kvartalet ble 19,7 milliarder dollar, mot ventet 19,3 milliarder dollar.

Regnskapsåret til Procter & Gamble varer fra 1. juli til 30. juni.

For regnskapsmessig 2021 ser selskapet nå en organisk omsetningsvekst på 5-6 prosent, med en vekst i justert resultat pr. aksje på 8 til 10 prosent, skriver TDN.