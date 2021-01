– Utviklingen har vært fantastisk, sier Erlend Kramer, daglig leder i Rusta Retail Norge.

I oktober 2014 etablerte Svenske Rusta sitt første varehus i Norge. Allerede i regnskapsåret som ble avsluttet 30. april i fjor var omsetningen oppe i nærmere 1,3 milliarder kroner; en vekst på litt over 25 prosent fra året før.

Og veksten har fortsatt. Kjeden, som markedsfører seg med «Nesten alt til hjemmet», tilbyr produkter til hjem og innredning, gjør-det-selv-produkter, leketøy, produkter til husdyr, skjønnhetsprodukter og snacks/godteri. Konseptet har åpenbart slått an i coronaåret.

– I fjerde kvartal av 2020 opplevde vi en omsetningsøkning på 51 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. På sammenlignbare butikker var veksten 44 prosent, sier Kramer, og legger til at Rusta hadde 37 butikker i siste kvartal av fjoråret.

Det er en økning på to butikker fra samme periode året før.

Han forteller at kjeden i fjerde kvartal opplevde spesielt sterk økning innen forbruksartikler, dyreprodukter og interiør. I tillegg bød kvartalet på 44 prosent salgsøkning av julesortimentet.

I julesesongen i fjor ble en julekalender for hund og katt en av toppselgerne Erlend Kramer, Rusta Norge-sjef

– Vi er store på sesongvarer. Derfor er både julesesongen og sommersesongen – produkter til livet i hagen – viktig for oss. I julesesongen i fjor ble en julekalender for hund og katt en av toppselgerne.

1 MRD. PÅ 7,5 MÅNEDER: – Vi rundet milliarden i midten av november i fjor, sier Rusta Retail Norge-sjef Erlend Kramer. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Nærmer seg 2 mrd. i omsetning

Fjerde kvartal står for rundt 30 prosent av omsetningen i Rusta Norge, og omsetningen i dette kvartalet i fjor landet på litt over 600 millioner kroner, ifølge Kramer.

Dersom kvartalet står for 30 prosent av årsomsetningen, burde regnskapsåret 2020/21 lande på en omsetning på rundt 2 milliarder kroner; en vekst på hele 55 prosent fra året før.

– Vi lever i en usikker verden. Mye kan skje, så jeg ønsker ikke å tippe hvor omsetningen lander. Men det som er sikkert er at vi havner langt over 2019/20. Vi rundet milliarden i midten av november i fjor, forteller Kramer.

– Hva mener du er årsaken til at dere har vokst såpass mye i 2020?

– Det er flere årsaker. Etter coronautbruddet har dette med «One Stop» nok hatt mye å si; at folk kan handle det meste til hjemmet på ett sted. Kundene har opplevd Rusta som et trygt sted å handle. Butikkene er luftige, og vi tar smittevern på alvor, sier Kramer og legger til at Rusta-butikkene har holdt åpent under pandemien.

– I tillegg har dette med kjennskap mye å si. Folk vet hvem vi er selv om vi er relativt ferske. Sist, men ikke minst, har vi gode priser. Vi har kun hatt en moderat vekst i antallet besøkende, men snitthandelen har økt betraktelig.

Rusta Første varehus ble åpnet i Sverige (Gävle) i 1986 av Anders Forsgren og Bengt-Olov Forssell.

Kjeden etablerte seg i Norge i oktober 2014 (Strømmen).

I regnskapsåret som ble avsluttet 30. april 2020 nådde kjeden en omsetning på 1,29 milliarder kroner i Norge.

Rusta-kjeden teller i dag 37 varehus i Norge. Målet er 60.

I dag har Rusta-konsernet 169 varehus i Sverige, Norge, Finland og Tyskland.

Majoritetseierne i Rusta er familiene Forsgren og Forssell.

Satser kun på fysiske butikker

Det er ikke kun omsetningen som øker i Rusta Retail Norge. I 2019/20 vokste driftsresultatet med hele 240 prosent til 80 millioner kroner.

– Jeg tror ikke resultatet kommer til å øke like mye som omsetningen i inneværende regnskapsår. Det har noe med kronekursen å gjøre. Men at vi får et langt bedre resultat enn i fjor er det ingen tvil om, sier Kramer.

Rusta satser ikke på netthandel i Norge, men kun på fysiske butikker. Målet på sikt er å ha 60 butikker her til lands.

– De neste to butikkene åpner i Stavanger og i en ny handelspark på Jessheim. Forhåpentligvis står de klare til sommeren, sier Kramer.

Svenskeide Rusta har i dag til sammen 169 butikker i Sverige, Norge, Finland og Tyskland.