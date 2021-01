Change-kjeden vokste tross fem ukers coronastenging

– Vi ble svært hardt rammet av covid-19, og vi valgte å stenge alle våre fysiske butikker i fem uker i mars/april. Vi åpnet igjen samtidig med aktører som frisører og hudpleiere, sier Beate Higley, adm. direktør og medeier i Change of Scandinavia Norway.

Kjedens 43 butikker i Norge tilbyr undertøy til kvinner, og personlig kontakt med kundene - tilpassing og veiledning i prøverommet - er en viktig del av tilbudet. Higley understreker at alle nødvendige sikkerhetstiltak var ivaretatt da butikkene reåpnet.

Change of Scandinavia Norways regnskapsår ble avsluttet 30. juni i fjor. Til tross for stengte butikker i fem uker økte omsetningen i 2019/20 med 10,5 prosent til 145 millioner kroner. Resultatet ble imidlertid mer enn halvert.

– Veksten var organisk, i tillegg til at tre franchisebutikker ble konvertert til egeneide. Resultatsvikten er forankret i tap og kjøp av franchisedrevne butikker, sier Higley.

Change of Scandinavia Norway* (Mill. kr) 2019/20 2018/19 Driftsinntekter 145 131,2 Driftsresultat 2,5 5,5 Resultat før skatt 2,1 4,9 Årsresultat 1,7 3,7 *Avvikende regnskapsår, 01.07-30.06

God start på 2020/21

Så sent som i 2017 hadde Change 13 franchisebutikker i Norge. Kjeden har gradvis konvertert disse til egeneide butikker fordi lønnsomheten ikke var god nok. Ved utgangen av 2019/20 hadde Change kun én franchisebutikk igjen. I tillegg kommer netthandel.

– Nettbiten sto for en omsetning på 12,5 millioner kroner i 2019/20, forteller Higley.

– Hvordan er utsiktene, totalt sett, for 2020/21?

– Vi har allerede lagt bak oss første halvår av 2020/21 med 10,9 prosent omsetningsvekst. I starten av januar fikk vi et nytt kraftig tilbakeslag med skjerping av tiltak for bekjempelse av covid-19, men vi ser nå at det begynner å løsne litt. Det er likevel grunn til å tro at første kvartal 2021 blir krevende, sier Higley.

– Har dere planer om å åpne flere butikker?

– I hovedsak har vi nå fokus på oppgradering, og eventuelt relokering av eksisterende butikker. Men vi har to-tre beliggenheter der vi ønsker å åpne nye forretninger.

Kjøpte svensk kjede

Change of Scandinavia Norway eies med 75 prosent av danske Change of Scandinavia Holding, som i dag er representert i rundt ti land. Higley eier de resterende 25 prosentene via Higley Holding.

I februar i fjor kjøpte Change-konsernet den svenske undertøykjeden Twilfit, med 55 butikker, og ble med det markedsleder i Sverige. Twilfit hadde da vært i rekonstruksjon siden oktober 2019. I tillegg entret kjeden et nytt marked, Spania.

– Vi har dessuten åpnet en ny, stor fabrikk i Kina for å supportere vår fremtidige vekst, forteller Higley.