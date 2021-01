NHO-direktøren vil ha tiltak for bedriftene som stenges ned innen få dager

NHO-direktør Ole Erik Almlid sier til NTB at framtidsutsiktene til deler av næringslivet var bekymringsfull allerede før hovedstadsområdet ble nedstengt som følge av utbruddet i Nordre Follo.

Han understreker at kompensasjonsordningene som allerede er på plass, vil hjelpe bedriftene gjennom nedstengningen, men at det må gjøres endringer. Og at det må gjøres i løpet av de nærmeste dagene.

– Vi må sikre at vi har ordninger som gjør at vi kan berge bedriftene gjennom dette. Vi har veldig mange ordninger liggende klare, men på toppen av det må et par ting på plass, sier Almlid.

– Det ene er at lønnsplikten for arbeidsgiver ved permittering må ned fra ti til to dager. I tillegg må kompensasjonsordningen utvides ved blant annet å ta med kostnader som ikke ligger der nå, sier NHO-direktøren.