Gamestop-aksjen stiger 40 prosent i førhandelen etter mangedobling

Gamestop-aksjen har gjort overskrifter verden over etter at aksjen har steget mer enn 270 prosent i løpet av året. På fredag steg aksjen med over 50 prosent på én dag – og mandag ettermiddag stiger aksjen med ytterliggere 40 prosent i førhandelen på Wall Street.

Aksjen hoppet markant etter at selskapet kunngjorde at tidligere adm. direktør Ryan Cohen går inn i styret i selskapet.

Oppgangen i førhandelen kommer etter at Citron på fredag ga ut en video med argumenter for at aksjen burde være verdt 20 dollar, og ikke i området 65 dollar. Citron har tidligere uttalt at kjøpere på dagens nivåer er «taperne i dette pokerspillet».

GameStop er den mest «shortede» aksjen på Wall Street, ifølge FactSet. Det vil si at mange vedder på kursnedgang i aksjen.

Flere medier, som Marketwatch og Bloomberg , peker at småinvestorer i nettsamfunn som Reddits "/r/wallstreetbets"-forum har boltret seg sammen for å drive opp kursen på aksjen, for å forårsake det som betegnes som en "short-skvis". Det vil si at kursen stiger så bratt at investorer som har satset på at kursen vil falle, og derfor inngått en shortposisjon, vil bli tvunget til å kjøpe aksjen for å begrense tap, noe som vil drive kursen ytterliggere oppover.

Til tross for den kraftige kursoppgangen ser fremtiden dyster og usikker ut for spillforhandleren etter at flere og flere spill og gaming-varer blir omsatt og lastet ned digitalt over internett. Selskapet må mer enn doble sin inntjening for å rettferdiggjøre den nåværende aksjeprisen.