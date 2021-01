– En underlig forskjellsbehandling mellom kjøpesentre og gatebutikker

– Det er voldsomt spesielt at man i Gruppe 2-kommunene har valgt å skille mellom kjøpesenterbutikker og ikke-kjøpesenterbutikker. Ligger en klesbutikk på gateplan, kan den holde åpent, ligger den i et kjøpesenter, er den nedstengt, sier adm. direktør i kjøpesenterkjeden Scala Eiendom, Hans Jørgen Mørland.

Eget regelsett for Gruppe 2

Med det nye smitteutbruddet tok 15 kommuner i randsonen av Nordre Follo og Oslo (Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet) en beslutning søndag om å stenge blant annet kjøpesenterhandel.

Blant annet får butikker som selger dagligvarer holde åpent og andre som i hovedsak omsetter matvarer eller dyrefôr. I tillegg har apotek, vinmonopol, kiosker og helsekost-butikker unntak.

Ikke for Oslo og Nordre Follo

Det Mørland i Scala Eiendom og visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen, Ole-Christian Hallerud reagerer på, er at mens alt av butikker som selger klær, sko, sportsutstyr og annet stenges ned, kan frittstående butikker holde åpent som vanlig.

Det er en type forskjellsbehandling som vi føler er litt underlig sett i forhold til smittevernshensyn Ole-Christian Hallerud, Olav Thon Gruppen

– Dette gjelder bare i Gruppe 2-kommunene, det er ikke differensiert på dette i blant annet Oslo og Nordre Follo, sier Mørland.

I den første gruppen som ble nedstengt (Oslo, Ås, Vestby, Nesodden, Nordre Follo, Indre Østfold, Frogn, Enebakk, Moss og Våler) skilles det ikke på gateplan eller inne på sentre. Da er hele bransjen stengt.

– I Bærum er det én sportsbutikk som ikke ligger i et kjøpesenter. Det er Anton Sport på Bekkestua, og den holder åpent som vanlig, sier han.

– Dette kan umulig være godt begrunnet i smittevernhensyn, og jeg regner med at det kommer på kontoen for en overilt handling i kampen for å få ned smittetrykket i samfunnet. Kjøpesentrene har etter hva jeg kjenner til ikke vært et stort problem, jeg har ikke hørt om noen smitteutbrudd som har oppstått der, sier Mørland.

– Underlig forskjellsbehandling

– Det er en type forskjellsbehandling som vi føler er litt underlig sett i forhold til smittevernhensyn, sier Hallerud.

– UNDERLIG: Ole-Christian Hallerud, visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen. Foto: Gry Traaen

– Har dere tatt dette opp med myndighetene?

– Det er et spørsmål som kommer til å bli adressert, sier han.

I første omgang gjelder det justerte regelverket frem til søndag, hva som skjer i etterkant, har ikke myndighetene kommunisert.

Åpent med egen inngang

– Vi har butikker på våre sentre som har egne inngangspartier. De definerer seg som gatebeliggende og kan holde åpent. Må man inn hovedinngangen for å komme til butikken, er den stengt.

Mørland forteller at i Scala Eiendoms 20 sentre stammer rundt en tredel av omsetningen fra butikker som er tillatt å holde åpne, resten er stengt ned.

18 av 83 berørt

Hallerud sier at 18 av Thon-kjedens 83 norske sentre er berørt.

– Vi har ikke noen tall på hvor mye av omsetningen eller antall butikker som påvirkes ennå, men det varierer voldsomt fra senter til senter. I lokalsentre er godt over halvparten av butikkene åpne, mens på store regionsentre med stort innslag av tekstil og andre varer, som Sandvika Storsenter, er det meste stengt, sier han.

Skal hindre ansamlinger

– Reguleringen som skiller mellom visse butikker i kjøpesentre og butikker som ikke er i kjøpesentre er laget av nasjonale myndigheter, og spørsmål om utformingen av reglene bør derfor stilles dem, skriver Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog i en SMS til Finansavisen.

SKAL HINDRE ANSAMLINGER: Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog (H). Foto: NTB

– Når det er sagt: Formålet med reguleringen er å hindre mobilitet både i og på tvers av kommunene og ansamlinger av mennesker. Man kan ut fra dette anta at skillet er valgt fordi kjøpesentre, der mange ulike typer butikker er samlokalisert under samme tak, både er egnet til å skape ansamlinger av mennesker og mobilitet på tvers av kommunegrenser i større grad enn enkeltbutikker, fortsetter hun.