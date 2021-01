Villa Paradiso legger ned i Oslo sentrum

«Covid-19-situasjonen, gjestegrunnlag, trafikken i området og endringer i markedet er utløsende årsaker for avviklingen.» heter det i pressemelding fra Villa Paradiso.

Det ble bare halvannet år for Villa Paradiso sin avdeling i Grensen i Oslo sentrum

– Det er med tungt hjerte vi må meddele at den flotte Villa Paradiso-restauranten vår på Grensen vil bli lagt ned for godt. Det er vanskelig, men viktig å avvikle akkurat denne restauranten. De andre restaurantene vil klare seg godt gjennom Covid, men vi har sett over tid at restauranten i Grensen har hatt utfordringer, skriver daglig leder Christine Schie i en pressemelding.

Åpner nye

Villa Paradiso Group har nå fem restauranter på Østlandet, og åpner snart nye restauranter i Bergen og på Munch Brygge i Oslo.

- Akkurat nå er dette tungt, men vi er sikre på at det er riktig beslutning, og det er heldigvis mye annen positiv utvikling i Villa Paradiso om dagen. Vi ser frem til å åpne de neste restaurantene, sier Schie.

Men Villa Paradiso har hittil ikke kastet av seg for de nye eierne, Credo. Siden oppkjøpet i 2017 har Paradiso Holding tapt over 50 millioner kroner, kunne Finansavisen melde ifjor høst.

Avviklingen av Villa Paradiso Grensen vil skje i form av en oppbudsbegjæring fra styret i selskapet mandag 25.01.