Leketøysalget i USA steg kraftig i 2020

Salg av leketøy i USA var på hele 25,1 milliarder dollar i fjor, en økning på 16 prosent fra 2019, ifølge CNBC.

Analyseselskapet NPD Group sier at oppgangen skyldes at forbrukere så etter måter å passere tiden under coronapandemien.

I mai steg salget 38 prosent sammenlignet med mai 2019, og var måneden som viste den største månedlige oppgangen. I oktober steg salget 33 prosent.

Sportsleker, som inkluderer skøyter og scootere, var produktene som hadde den største oppgangen, etterfulgt av dukker og byggesett som Lego. De mest populære merkene inkluderte Barbie, Star Wars, Pokemon og Marvel, skriver CNBC.

– Bransjens motstandskraft støttes veldig av det faktum at familier i vanskelige tider ser på leker for å holde barna engasjerte, aktive og glade, sa Juli Lennett i NPD Group.