GameStop-aksjen har vært i vinden den siste tiden. Fredag alene steg aksjen mer enn 50 prosent, og oppgangen har fortsatt mandag. I skrivende stund er aksjen opp 14 prosent på Wall Street. Hittil i år har aksjen steget mer enn 300 prosent.

På et tidspunkt mandag var aksjen opp hele 145 prosent, og handelen ble stanset flere ganger.

– Det gir ikke mening forretningsmessig. Det gir mening fra et psykologisk ståsted, sier Doug Clinton, grunnlegger av Loup Ventures, ifølge Bloomberg.

Flere medier peker at småinvestorer i nettsamfunn som Reddit har boltret seg sammen for å drive opp kursen på aksjen, for å forårsake det som betegnes som en «short-skvis». Det vil si at kursen stiger så bratt at investorer som har satset på at kursen vil falle, og derfor inngått en shortposisjon, vil bli tvunget til å kjøpe aksjen for å begrense tap, noe som vil drive kursen ytterliggere oppover.

Mindre optimistisk

Det Sør-Koreanske hedgefondet Must Asset Management investerte betydelig i GameStop for et år siden. Hedgefondet, som forvalter 546 millioner dollar, hadde en eierandel på 4,7 prosent i GameStop per april 2020, ifølge Bloomberg. Det gjorde det koreanske fondet til en av de største investorene i GameStop.

Adm. direktør Kim Doo-yong sier imidlertid at aksjens høye volatilitet har ført til et mindre optimistisk syn på aksjen.

– Vi har blitt mindre optimistiske og er nå mer nøytrale til GameStop, sa Kim i et intervju med Bloomberg mandag.

– Denne aksjen vil fortsette å være veldig volatil og uforutsigbar på kort sikt.