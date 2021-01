Frossen fisk hoper seg opp

Hundrevis av containere med fisk blir holdt igjen på kaien i Dalian, Kina, ifølge Bloomberg. Lokale myndigheter er redd for at forsendelsene skal bringe med seg virus og foretar derfor virustesting før fisken sendes videre til fortolling. Det kan føre til at fisken blir holdt igjen i opptil 20 dager på havnen før den blir sendt videre.

Utfordringen, når det tar så lenge tid, er at det hoper seg opp med containere, at det blir problemer med å opprettholde nedfrysingen og at fisken rett og slett råtner i containerne. De blir sendt videre til andre havner, men det gjør bare at det hoper seg opp der også.

Problemet er imidlertid ikke bare et problem i Kina, men i andre asiatiske land og havner også.