DNB Markets anbefaler kjøp

Virustiltakene på Østlandet har medført nedstengte butikker for Europris og XXL . DNB Markets har en holdanbefaling på XXL og et kursmål på 21 kroner mens Europris får en kjøpsanbefaling og et kursmål på 62 kroner.

«Europris vil slik vi ser det kunne kompensere noe av det tapte salget som følge av stengt grensehandel og flere med hjemmekontor, mens XXL i første rekke vil kunne kompensere noe gjennom økt netthandel», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Analytikerne mener rammede butikker hos XXL utgjør en større andel av selskapets samlede omsetning enn hos Europris.

Detaljhandelsstatistikken for desember legges frem torsdag morgen.

Onsdag sluttet Europris-aksjen på 47,40 kroner mens XXL-aksjen endte på 20,54 kroner.