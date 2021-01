GameStop stuper mer enn 30 prosent

GameStop-aksjen er opp mer enn 1.000 prosent i 2021, en utvikling ledet av småinvestorer fra blant annet nettsamfunnet Reddit. Oppgangen har ført til at en rekke hedgefond og investorer som har «shortet» aksjen har tapt enorme summer.

I førhandelen torsdag steg aksjen kraftig, og var på et tidspunkt over 500 dollar per aksje. Etter å ha åpnet opp snudde aksjen imidlertid i rødt.

Drøyt to timer før stengetid torsdag er aksjen ned hele 30 prosent til 241 dollar.

Den amerikanske handelsplattformen for aksjer, Robinhood, uttalte at den stopper kjøp av Gamestop-aksjen og en rekke andre selskaper som har blitt eksponert for stor volatilitet de siste dagene, noe som bidro til fallet.

I tillegg til GameStop har ulike nettsamfunn konsentrert seg om et utvalg av aksjer, blant annet Nokia, Blackberry og kinokjeden AMC. Nokia er i skrivende stund ned 25 prosent, Blackberry er ned 38 prosent, mens AMC dundrer ned 50 prosent.