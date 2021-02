– Det strukturelle skiftet hvor kunder skifter seg fra fysiske butikker til nett har virkelig skutt fart. Mange nye kunder kommer til og alt tyder på at denne utviklingen kommer til å fortsette. E-handel tar markedsandeler fra tradisjonelle butikker, men representerer fortsatt bare cirka 37 prosent av totalmarkedet på elektronikk i Skandinavia. To av tre elektronikkvarer selges fortsatt i butikk, så potensialet vårt online er betydelig. I 2020 har vi jobbet hardt for å gi kundene enda bedre kundeopplevelse og raskere levering av varer. Dette innovative arbeidet vil vi fortsatt prioritere, sier Olaussen.