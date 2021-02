Salgsboom for Jysk, omsetningsfall for Skeidar

90 prosent av handelen med møbler foregår i de store møbelkjedene. Disse hadde en vekst på 15,3 prosent, noe som er 1,2 prosentpoeng høyere enn estimert vekst i butikkhandelen med møbler for øvrig. Møbelkjedene omsatte for over 20 milliarder kroner, eksklusiv moms, i 2020.