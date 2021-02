«Etter et år med forandring, bør disse investeringene sette oss i posisjon for å oppnå mer enn 4 prosent vekst i inntektene og driftsresultatet. 4 prosent vekst i topplinjen vil i utgangspunktet være det samme som å legge til et Fortune 100-selskap hvert år», sa finansidrektør Brett Biggs i Walmart ifølge Marketwatch.