Kina ber USA lette på handelssanksjoner

– Vi vet den nye administrasjonen er i ferd med revurdere amerikansk utenrikspolitikk. Vi håper at de som gjør dette, ser de rådende tendensene i verden og legger vekk forutinntatte holdninger. Vi må få tilbake en politikk som bygger på rimelighet og fornuft, slik at vi kan utvikle forholdet mellom våre to land, sa den kinesiske utenriksministeren.