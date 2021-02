Odlo Norge, som er en del av Odlo Sports Group, endte i 2020 med et årsresultat på rett over 750.000 kroner, opp fra snaue 70.000 kroner for 2019. Resultatøkningen kommer som følge av en vesentlig reduksjon i driftskostnadene, mens inntektene også ble redusert med omtrent 3 millioner kroner.