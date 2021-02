Bedrifter får kompensasjon for varer som har gått ut på dato

En del av vedtaket får også tilbakevirkende kraft, skriver E24. I perioden tilbake til november skal det bli mulig å søke om kompensasjon opptil 85 prosent dersom en bedrift kan dokumentere stort tap av varelager som følge av smittevernrestriksjoner.

En samlet opposisjon stemte tirsdag for forslaget, som opprinnelig ble fremmet av Senterpartiet, Rødt og SV. Varene blir nå regnet som bedrifters faste kostnader.

Tidligere i vinter vakte det oppsikt da restauranter og barer måtte helle ut tusenvis av liter øl som hadde gått ut på dato.

Hvis for eksempel et nedstengt utested må kaste øl for 100.000 kroner, vil nå opptil 85.000 kroner bli dekket av staten.

(©NTB)