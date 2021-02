113 millioner i sikte for aksjonærene

Styret i Arcus vil foreslå for selskapets ordinære generalforsamling at et årlig utbytte på 1,66 kroner pr. aksje utbetales for regnskapsåret 2020, opplyses det i en melding.

Samtidig vil styret i Arcus' fusjonspartner, Altia, foreslå for sin generalforsamling at et utbytte på 0,35 euro pr. aksje utbetales for fjoråret.

Utbyttene skal reflektere de relative verdsettelsene som de to selskapene er blitt enige om i sin fusjonsplan. Selskapenes utbytter for 2020 skal ikke ha noen innvirkning på verdsettingen av selskapene som Arcus og Altia er blitt enige om i forbindelse med fusjonen.

Antallet utestående aksjer i Arcus er cirka 68 millioner, og utbytteforslaget utgjør totalt nær 113 millioner kroner.

Hagen og Fredriksen

Stein Erik Hagens Canica er største aksjonær i Arcus med 30,09 millioner aksjer, som tilsier en utbytteutbetaling på rundt 50 millioner kroner.

John Fredriksens Geveran Trading er nest størst med 6,75 millioner aksjer, som kvalifiserer for en utbytteutbetaling på rundt 11 millioner kroner.

Arcus kom i forrige uke med regnskapet for fjerde kvartal, som viste at vin- og brennevinsselskapet passerte én milliard kroner i omsetning.