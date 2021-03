Overraskende svake shoppetall

Økonomen venter solid vekst i samlet konsum fra andre kvartal.

– Husholdningenes sparerate er høy for øyeblikket, noe som skulle gi rom for konsumvekst når samfunnet endelig åpner. Men det vil nok skje mye via tjenestekonsumet, noe som kan gå utover varekonsumet, sier han.

Klesbutikkene trekker ned

Samlet sett gikk omsetningsvolumet marginalt ned i januar, men det var store bransjevise forskjeller. Det største negative bidraget kom fra klesbutikker som opplevde en kraftig nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet i årets første måned. Andre næringer slik som bensinstasjoner og møbelbutikker bidro også på nedsiden, men dette kun i mindre grad sammenlignet med klesbutikkene.

Butikkhandel med sportsutstyr og fritidsbåter hadde derimot en betydelig økning i sesongjustert omsetningsvolum i januar og bidro til å dempe den samlede nedgangen.

SSB peker på at fint vintervær i deler av landet og økt etterspørsel etter skiutstyr og skøyter kan ligge bak denne veksten. Dagligvarebutikker og netthandel bidro også med positivt fortegn i januar.

– Svært ujevnt fordelt

Stengte kjøpesentre og pålegg om hjemmekontor førte til katastrofal start på året for kles- og skobutikker, melder Virke i en pressemelding mandag.

– Dette viser at konsekvensene av coronakrisen er svært ujevnt fordelt. Utbruddene av virusmutasjoner gjorde at store deler av detaljhandelen ble pålagt å stenge på noen timers varsel. Konsekvensene av dette kommer til å bli tydelige i ukene og månedene som kommer. Uten bedre kompensasjon for lønnskostnader og tapte varelager vil mange risikere konkurs, sier Harald J. Andersen, direktør for handel i Virke.

FRYKTER PERMANENTE KONSEKVENSER: Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel. Foto: Virke

Klessalget opplevde det største fallet sammenlignet med januar 2020, med en nedgang på 27 prosent. Skobutikkene fikk en nedgang på 16 prosent, mens kjøpesentrene er ned 7 prosent. Det er store forskjeller mellom bransjer og på tvers av geografi, på grunn av stengning i enkelte regioner, påpeker Virke.

Samtidig flytter stadig flere kunder handleturen til nettet og Virke frykter dette kan få permanente konsekvenser.

– Forskyvningen fra tjenester til varer er et midlertidig utslag av pandemien, men det vi frykter kan gi permanente konsekvenser for varehandelen er at kundene begynner å kjøpe mer av varene sine fra utenlandske nettbutikker som får urettferdige konkurransefordeler over de norske aktørene, sier Andersen.