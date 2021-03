Kanselleringer av festivaler og andre arrangementer til tross, pandemien stanset ikke tørsten til nordmenn i 2020.

Red Bull Norge omsatte i 2020 for 588 millioner kroner, opp fra 472 millioner kroner for året før. Selskapet opplyser i årsberetningen at vekst i detaljhandelen overveide de negative påvirkningene fra coronakrisen.

På bunnlinjen kunne Red Bull Norge skilte med et resultat etter skatt på nærmere 46 millioner kroner, opp fra 36 millioner kroner i 2019. Selskapet vurderer markedsutsiktene som positive, til tross for at coronakrisen skaper noe usikkerhet rundt arrangementer der Red Bull er viktige distributører.