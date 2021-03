Omsetningen falt med 27 prosent i første kvartal i regnskapsåret 2021 for Hennes & Mauritz, fra 1. desember 2020 til 28. februar 2021, sammenlignet med samme periode året før Det viser tall fra den svenske motekjeden mandag. I lokale valutaer ble nedgangen på 21 prosent.

Oversatt til svenske kroner fikk H&M inn 40,1 milliarder i første kvartal. På forhånd var det ventet en nedgang på 30 prosent, viser estimater Reuters har hentet fra Refinitiv SmartEstimate.

Fortsatt 900 butikker stengt

Ifølge klesgiganten har salgsutviklingen blitt betydelig påvirket av pandemien, med omfattende restriksjoner og på det meste over 1.800 butikker midlertidig stengt. Siden begynnelsen av februar har imidlertid flere markeder etter hvert tillat butikker å gjenåpne, og mot slutten av kvartalet var det «bare» 1.300 butikker som var midlertidig stengt.

Nettsalget har fortsatt den veldig gode trenden, opplyser den svenske kleskjeden.

Pr. 13. mars er det 900 butikker som fortsatt er midlertidig stengt, etter at Tyskland, som er H&Ms største marked, gjorde det mulig for butikkene å gjenåpne. H&M har rundt 5.000 butikker over hele verden.

BRA NETTSALG: For konsernsjef Helena Helmersson og H&M Group. Foto: H&M Group

Salgoppgang i mars

Salgstallene i de to første ukene av mars, er 10 prosent høyere enn i samme periode i fjor i lokale valutaer.

Ifølge RBC-analytiker Richard Chamberlain tyder tallene på at nettsalget har gitt et sterkere løft enn ventet i februar, og venter en sterk utvikling ut året.

– Vi ser potensialet for en sterk salgsoppgang resten av året, med potensial for bruttomarginen til å komme med en positiv overraske på grunn av den svakere amerikanske dollaren, sier Chamberlain til Reuters.

Førstekvartalstallene fra Hennes & Mauritz-gruppen blir lagt frem 31. mars.