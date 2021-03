Ifølge tall fra betalingsoperatøren Klarna gikk salget innenfor kategorien «Sport og fritid» opp hele 93 prosent i januar og februar, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det er helt åpenbart at pandemien og nye nedstengninger på nyåret har ført til en ytterligere økning i bruk av netthandel. Gode snøforhold mange steder har helt sikkert bidratt til at salg av ski, skøyter og annet vintersportsutstyr har vært bra, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

STRENGE TILTAK: Coronarestriksjoner sender folk på nettshopping, tror markedsdirektør Thomas Elvestad i Klarna Norge. Foto: Klarna Group

Oslo langt over snittet

I Oslo, som har vært hardest rammet av coronatiltakene fra myndighetene, handlet hver person i snitt hele 30 prosent mer enn hva gjennomsnittsnordmannen gjorde.



– Det skyldes nok i stor grad de strenge tiltakene i Oslo. Når fysiske butikker har vært stengt og muligheten til å reise fritt utenfor eget nærområde er begrenset, er det nok svært mange i Oslo som har kjøpt seg et par nye ski eller skøyter for en frisk tur i marka, sier Elvestad.

I en undersøkelse Klarna gjennomførte i høst, oppga allerede da mer enn halvparten av de spurte at de hadde vært mer ute i naturen siden pandemien kom. I aldersgruppen 18-25 år oppga hele 2 av 3 spurte dette. Nesten 46 prosent oppga også at de hadde startet å trene mer ute.

Tallene til Klarna tyder på at det er kvinner som står for den største veksten innen «Sport og fritid». Mens de i januar 2020 sto for 52 prosent av omsetningen innen sport og fritidssegmentet, økte denne med 9 prosent i samme periode i år.

– Undersøkelser viser at kvinner i større grad enn menn opplever at de har ansvar for felles innkjøp til familien, som for eksempel utstyr til barn. Generelt viser også vår salgsstatistikk at kvinnene har økt sin netthandel mer enn menn i løpet av det seneste året, sier Elvestad.