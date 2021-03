XXL og Europris sendte i går ut oppdatering angående nedstengningen i Oslo og Viken.

XXL opplyser i en børsmelding tirsdag at 17 av selskapets 37 butikker i Norge er stengt. I tillegg påvirkes et datterselskap såpass at 50 prosent av omsetningen blir borte i perioden butikkene er stengt.

Europris sendte også ut melding i går om at omtrent 30 prosent av selskapets butikker nå er stengt ned, til tross for et innstendig ønske om at butikkene skal regnes som dagligvarebutikker.

Noe av salget for XXL sin del vil kunne hentes inn via netthandel, men DNB Markets venter fortsatt at konsensusforventningene for EPS i 2021 vil kunne komme ned med 10-15 prosent fremover.

XXL stengte i går på NOK 20,40 kroner pr. aksje og DNB har før eventuelle justeringer en holdanbefaling med et kursmål på 24 kroner pr. aksje.

Europris stengte i går på NOK 49,66 kroner pr. aksje og her har DNB før eventuelle justeringer en kjøpsanbefaling med et kursmål på 65 kroner pr. aksje.

