Norges mest bærekraftige merkevarer

Europas største merkevarestudie på bærekraft, Sustainable Brand Index (SBI), har kåret Tine til Norges mest bærekraftige merkevare.

– Pandemien har ført til at forbrukerne legger større vekt på innenlands produksjon og lokale råvarer, noe som har vært til nytte for Tine. I tillegg er Tine kjent for sitt arbeid med emballasjeproblemet og dyrevelferd, sier Norge-direktør for SBI, Johanna Ekman, i en pressemelding.

Topp tre er de samme merkevarene som i fjor, men Tine har byttet med plass med Kiwi, som nå er på tredjeplass. Ikea beholder sin andreplass.

Rapporten fra SBI er et resultat av at 1.400 merkevarer i 34 bransjer er målt via undersøkelser blant 60.000 forbrukere i åtte land. SB Insight, som står bak SBI, opererer i Norden, Nederland og Baltikum.

Santander til bunns

Ifølge SBI-gründer og toppsjef Erik Elvingsson Hedén viser årets undersøkelse at nordmenn legger vekt på resirkulering og gjenbruk.

– Flere nordmenn enn noensinne oppfatter merkevarer som bærekraftige, og her scorer vi høyere enn både svenskene og danskene, sier han.

Dårligst ut i undersøkelsen kommer Santander Consumer Bank, etterfulgt av Bik Bok og Uber.