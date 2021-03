Tilbake på moten – flere sier «kjøp»

DNB Markets har oppjustert kursmålet for Hennes & Mauritz-aksjen fra 185 til 220 svenske kroner og gjentatt en hold-anbefaling, ifølge Nyhetsbyrån Direkt. Aksjen endte på 218,20 kroner torsdag.

Mandag kom klesgiganten med overraskende salgstall. I ettertid har flere andre meglerhus også gjort justeringer i sin H&M-vurdering.

Kepler Cheuvreux skrev i en analyse at inntektstallene er gledelige, og at de signaliserer en sterk underliggende etterspørsel for konsernets kolleksjoner. Meglerhuset tror nå at en oppgang i omsetningen kan bli raskere enn tidligere ventet. Kursmålet deres er nå 250 kroner, justert opp fra tidligere 205 kroner, og anbefalingen er «kjøp».

ABG Sundal Collier mener også at H&Ms salgsutvikling var overraskende, blant annet fordi mer enn 20 prosent av Hennes & Mauritz' butikker var stengt på grunn av coronapandemien. ABG gjør som Kepler og sier «kjøp», og meglerhusets kursmål er på 240 kroner.

Videre har Danske Bank Markets løftet sitt kursmål fra 210 til 245 kroner med en kjøpsanbefaling, Carnegie har høynet fra 180 til 200 kroner med en hold-anbefaling, mens Nordea ligger på 240 kroner med en kjøpsanbefaling, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Flere av analytikerne peker ifølge nyhetsbyrået på at H&M nå går inn i en periode med lave sammenligningstall. På denne tiden i fjor hadde den svenske kjeden rundt 2.600 stengte butikker. Antallet økte til opp mot 4.000 i midten av april.

På denne tiden i fjor kostet H&M-aksjen ned mot 100 svenske kroner på Stockholm-børsen. 18. mars 2020 var den endatil under hundrelappen i en kort periode. Hittil i 2021 har aksjen steget 25 prosent.