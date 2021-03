Skulle ut og handle, kjøpte hele butikken

– Sverige er kommet lenger, og dette er et produkt flere kan ha glede av også i Norge. En mopedbil fungerer ypperlig også som en bil nummer 2. Vi har en informasjonsjobb foran oss. Vi skal spre budskapet, sier Borch-Nielsen.

– Vi skal nå lage en ny markeds- og kommunikasjonsplan der vi skal fokusere på sosiale medier. Vi har tre målgrupper: Ungdom, foreldre - som gjerne betaler for barnas mopedbil - og voksne med et transportbehov, supplerer Edwin Horgmo, salg- og markedsansvarlig i Mopedbil Norge.

Mopedbil Norge Etablert i 2011 av Stian Karlsen. Mopedbilimportør som importerer merkene Ligier, Microcar, Chatenet, Casalini og Tazzari. Har i dag 16-17 forhandlere i Norge. Ytterligere fem–seks er på vei. Høsten 2019 ble det innført 16-årsgrense på mopedbiler i Norge. I 2020 økte selskapet derfor sin omsetning med 47 prosent til 58 millioner kroner. Andreas G. Borch-Nielsen, medeier i kontorhotellselskapet House of Business, kjøper nå hele selskapet.

16-årsgrense

Mopedbiler er små biler med to seter registrert som en firehjuls moped. De kjører i maks 45 kilometer i timen, og med førerkort klasse AM147 kan personer ned til 16 år kjøre dem.

– For 16-18-åringer er mopedbil en trygg og god mulighet til å bevege seg i trafikken. De får dessuten god trafikal opplæring, sier den nye Mopedbil Norge-eieren.

– Ville du, som er bilinteressert, kjørt rundt i en doning som kjører i 45 kilometer i timen?

– Ja, jeg kjører mopedbil. Den er liten, varm og praktisk og dessuten enkel å parkere. I tillegg slipper jeg å betale bompenger.

– Skyhøye reparasjonskostnader

Det er ikke alle Mopedbil Norge-kunder som er like fornøyde som Borch-Nielsen. En kunde på Jæren i Rogaland forteller i en mail at hans sønn for 14 måneder siden anskaffet en Ligier JS 50L for 205.000 kroner.

LITEN OG NETT, MEN...: Enkelte deler til mopedbil koster mer enn til en vanlig bil. Foto: Mopedbil Norge

«Vi ble fortalt at service ville koste rundt 1.600 kroner. Det ingen sa til oss var at andre reparasjonskostnader som har fulgt for hver service har kommet på langt høyere beløp. Den har vært inne to ganger for service der den første kostet 11.000 kroner og den neste kom på 13.800 kroner. Sistnevnte skulle egentlig kostet 21.000 kroner, men på grunn av feil ved første reparasjonsbesøk kom det til fradrag for poden. Det er skyhøye kostnader for en på mellom 16 og 18 år. Det er høyt selv for en som tjener penger», skriver mannen etter å ha lest Finansavisens artikkel om Mopedbil Norge for en ukes tid siden.

– Vi kjenner oss ikke igjen i nevnte priser. En servicepakke på Ligier koster fra 690 til 4.190 kroner inklusiv moms. Ut ifra de prisene denne kunden forespeiler må det ha vært utført mer enn bare service, sier Horgmo i Mopedbil Norge.

– Denne kunden har også fått byttet bremseskiver og bremseklosser ved begge verkstedbesøk, og stusser over at disse koster mer enn hva de gjør til en normal bil.

– Ja, bremseskiver og bremseklosser er noe dyrere til mopedbil enn til en vanlig bil da de produseres i mye mindre volumer, sier Horgmo.

Den nevnte kunden hevder også at man må vente lenge på enkelte reservedeler. Hans sønn venter nå på noen karosserideler etter et uhell i vinter.