DNB Markets nedjusterer handelsgiganter etter nedstengning

Både Europris og XXL har måttet stenge ned butikkene sine som følge av den tredje nedstengningen av samfunnet. Europris ba om at butikkene deres måtte kategoriseres som dagligvarebutikker, men til ingen nytte.

Nå ser DNB Markets seg nødt til å ta grep i dekningen.

Meglerhuset nedjusterer sitt kursmål i Europris til 60 kroner pr. aksje fra tidligere 65 kroner, ifølge TDN Direkt, men gjentar imidlertid kjøpsanbefalingen.

DNB Markets «venter fortsettelse av den sterke like-for-like-trenden i en detaljhandel som støttes av covid-19-effekter, men dette ventes delvis motvirket av midlertidige butikknedstengninger på grunn av smitteverntiltak mot slutten av første kvartal», heter det i analysen.

Meglerhuset nedjusterer også kursmålet i XXL til 20 kroner pr. aksje fra tidligere 24 kroner, og gjentar holdanbefalingen.

DNB opplyser at det legger seg under EBITDA-konsensus ettersom det venter at sterk ytelse i første halvdel av kvartalet vil veies ned av negativ påvirkning av stengte butikker mot slutten av kvartalet.

I dag synker XXL 2,9 prosent til 19,07 kroner, og Europris er ned 1,8 prosent til 49,60 kroner.